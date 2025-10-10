Условная рекультивация

В Ульяновске суд приговорил к условным срокам руководителей московских компаний «ЭкоИнвест» и «Мегастоун групп», признанных виновными в мошенничестве при рекультивации полигона ТКО по нацпроекту «Экология», а также в изготовлении фиктивных платежных документов. Осужденные продолжают считать себя невиновными, утверждая, что выполнили рекультивацию в соответствии с требованиями и вложили в нее намного больше, чем это было предусмотрено контрактом. В областной прокуратуре считают приговор «чрезвычайно мягким» и заявляют, что будет направлено в областной суд апелляционное представление. Ранее прокуратура в арбитражном суде уже добилась признания госконтракта ничтожным и возврата всех полученных по нему бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Ульяновской области Фото: минприроды Ульяновской области

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу директора ООО «ЭкоИнвест» Сергея Власова и гендиректора ООО «Мегастоун групп» Наиля Вильданова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при рекультивации полигона ТКО (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Согласно материалам следствия и суда, 38-летний Сергей Власов, исполняя госконтракт на рекультивацию полигона ТКО в районе села Красный Яр Заволжского района Ульяновска (в рамках нацпроекта «Экология»), организовал совместно с Наилем Вильдановым заключение между их компаниями фиктивных договоров на оказание услуг по предоставлению в эксплуатацию строительных машин и автотранспортной техники, а также по поставке стройматериалов. При этом «для придания видимости фиктивным сделкам» были изготовлены поддельные распоряжения о переводе денежных средств». Таким образом, в период с декабря 2022 года по август 2023 года было совершено хищение бюджетных денежных средств на сумму более 62,2 млн руб., отмечают в прокуратуре Ульяновской области.

Напомним, контракт на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» на сумму 456,3 млн руб. был заключен в декабре 2022 года, заказчиком выступило ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», подрядчиком — компания «ЭкоИнвест». На момент заключения госконтракта у нее был другой собственник — «БауИнвест» (ООО), владевший «ЭкоИнвестом» с 2016 года. В мае 2023 года, спустя полгода после начала исполнения контракта, компанию «ЭкоИнвест» купило ООО «МСГ ресурс» (Москва), принадлежащее компании «Мегастоун групп» (Москва, совладельцы в равных долях Сергей Власов и Наиль Вильданов). Именно ООО «Мегастоун групп» стало субподрядчиком по контракту на рекультивацию полигона.

Сразу после заключения контракта общественность обратила внимание на то, что контракт с «ЭкоИнвестом» был заключен без конкурентных процедур. Инициатором заключения контракта с единственным поставщиком стала Гульнара Рахматулина (в время — министр природных ресурсов и экологии региона), до 2016 года «ЭкоИнвест» была у нее в собственности. Официальное решение о допустимости заключения контракта с единственным поставщиком приняла комиссия облправительства, основываясь на изменениях федерального законодательства, которые разрешали возможность таких закупок, если это связано с геополитической обстановкой и СВО, и если «имеется прямая причинно-следственная связь» с этими явлениями. В ходе следствия также стало известно, что Наиль Вильданов в 2019 году был помощником Алексея Русских, ныне губернатора Ульяновской области, а в то время — члена Совета Федерации.

В ноябре 2023 года во время визита в Ульяновск генпрокурор Игорь Краснов после общения с активистами-экологами «поставил задачу безотлагательно разобраться в ситуации, в том числе с точки зрения антикоррупционного законодательства», и в феврале 2023 года областная прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском к «ЭкоИнвесту» и ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» о недействительности госконтракта, заключенного в обход конкурентных процедур, отмечая, что причинно-следственной связи рекультивации с санкциями и СВО не было. В ноябре 2024 года арбитражный суд после повторного рассмотрения удовлетворил иск, предписав взыскать с «ЭкоИнвеста» все полученные на тот момент средства — 411,2 млн руб., хотя работы по рекультивации были завершены более чем на 90%. В мае этого года решение устояло в апелляционной инстанции, в сентябре Поволжский арбитражный суд отказал «Ульяновскоблстройзаказчику» в удовлетворении кассационной жалобы.

В «ЭкоИнвесте» «Ъ» сказали, что вернуть требуемую сумму не смогут. И если заказчик не обжалует решение о признании госконтракта ничтожным в Верховном суде и начнет требовать возврата средств, то компания намерена судиться и с заказчиком, настаивая на компенсации ее потерь.

В суде по уголовному делу гособвинитель настаивал на назначении наказания Сергею Власову в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб., Наилю Вильданову — четырех лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Обвиняемые вину не признали, в суде утверждали, что требования контракта не нарушили. Как заявил «Ъ» Сергей Власов, никак не могло быть фиктивных документов, если фактически работы по рекультивации полигона выполнены. Выводы следствия о том, что компания использовала материалы несоответствующего качества и не в соответствии с проектом, он опровергает, отмечая, что, действительно, часть материалов (маты) была заменена из-за того, что поставщик не смог обеспечить в срок нужные поставки, но те материалы, что установлены, имеют даже лучшее качество, «что подтверждено документами и согласовано с заказчиком». Он также отметил, что фактически компания затратила на рекультивацию на 170-180 млн руб. больше, чем это было предусмотрено контрактом, о чем также было заявлено в суде.

Тем не менее, суд согласился с доводами обвинения, но приговорил подсудимых к условным срокам: Сергею Власову определено четыре с половиной года условно, Наилю Вильданову — четыре года условно.

В прокуратуре Ульяновской области заявляют, что не согласны «с чрезмерно мягким приговором суда», в связи с чем будет направлено в областной суд апелляционное представление. Адвокаты осужденных были в пятницу для комментариев недоступны. Сергей Власов ответил «Ъ», что и он, и Наиль Вильданов продолжают считать себя невиновными, но подавать апелляционную жалобу, видимо, уже не будут.

Сергей Титов, Ульяновск