Прокурор потребовал расплаты

Прокуратура Ульяновской области потребовала от компании «ЭкоИнвест» — подрядчика по госконтракту о рекультивации полигона «Красный Яр» в Ульяновске обеспечить соблюдение сроков окончания работ и в то же время — вернуть 411 млн руб., полученные за эти работы. В начале мая вступило в силу решение арбитражного суда о признании госконтракта недействительным и возврате средств. Несмотря на фактическое завершение работ (98%), суд поддержал доводы прокуратуры, которая выяснила, что контракт был заключен с «ЭкоИнвестом» без конкурентных процедур по инициативе министра природных ресурсов Гульнары Рахматулиной, которой ранее и принадлежала эта компания. ЭкоИнвест» заявляет, что деньги возвращать не будет и готовит кассационную жалобу. Юристы отмечают, что шансы на успех у компании невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура настаивает, что подрядчик должен завершить рекультивацию, а затем вернуть полученные деньги

Фото: минприроды Ульяновской области Прокуратура настаивает, что подрядчик должен завершить рекультивацию, а затем вернуть полученные деньги

Фото: минприроды Ульяновской области

В четверг, 15 мая, заместитель прокурора Ульяновской области Максим Гришин совместно с главным федеральным инспектором по региону Юрием Куликом при участии главы регионального минприроды, ульяновского межрайонного природоохранного прокурора, специалистов межрегионального управления Росприроднадзора и представителей подрядчика посетил полигон ТКО «Красный Яр» (под Ульяновском) с целью контроля завершающих работ по рекультивации. Об этом сообщила областная прокуратура, отметив, что зампрокурора потребовал «неукоснительно обеспечить соблюдение графиков проведения работ».

В региональном минприроды «Ъ» пояснили, что работы по рекультивации полигона завершены на 98%.

Напомним, госконтракт стоимостью 456,3 млн руб. (из них 196 млн руб. — федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Экология») на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» в Ульяновске был заключен ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (УОСЗ) с ООО «ЭкоИнвест» в декабре 2022 года. Прокурорская проверка показала, что контракт был заключен с единственным поставщиком в обход конкурсных процедур. Инициатива заключить контракт с единственным поставщиком исходила от регионального минприроды. Официальное решение о заключении такого контракта приняла комиссия облправительства, основываясь на изменениях федерального законодательства, которые вводили возможность таких закупок, если это напрямую связано с геополитической обстановкой и СВО, и «имеется прямая причинно-следственная связь» с этими явлениями. Однако прокуратура выяснила, что учредителем «ЭкоИнвеста» в прошлом была министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина (подала в отставку 7 декабря 2023 года). В иске ведомство заявило, что чиновники нарушили требования законодательства, поскольку никакой причинно-следственной связи рекультивации с санкциями и СВО не было. Прокуратура также отмечала, что Гульнара Рахматулина «не уведомила в установленном порядке о том, что ранее являлась учредителем ООО „ЭкоИнвест“, то есть о личной заинтересованности, которая могла привести к конфликту интересов», «в связи с чем прокурором области было внесено представление губернатору об устранении нарушений, после чего министр в тот же день была освобождена от занимаемой должности».

В августе 2023 года суд признал контракт недействительным, решение устояло в апелляции, но кассационная инстанция отменила их решения, направив дело на новое рассмотрение, отметив, что суды «учли не все нормативные акты», позволяющие проводить закупки у единственного поставщика.

В ходе повторного рассмотрения дела зампрокурора области уточнил исковые требования, настаивая не только на признании контракта недействительным, но и на «применении последствий недействительности ничтожной сделки» — возврате «ЭкоИнвестом» «Ульяновскоблстройзаказчику» всех перечисленных по госконтракту денежных средств в общей сумме 411 млн руб. В конце ноября минувшего года Арбитражный суд Ульяновской области согласился с доводами прокуратуры и признал контракт ничтожным, предписав взыскать с «ЭкоИнвеста» все полученные на тот момент средства — 411,2 млн руб.

И хотя иск подавался прокуратурой в интересах правительства Ульяновской области, наряду с «ЭкоИнвестом» апелляционную жалобу на решение суда подал «Ульяновскоблстройзаказчик» с просьбой отменить решение первой инстанции и отказать в удовлетворении требований прокуратуры. Аналогичную апелляционную жалобу направило и региональное минприроды.

6 мая этого года 11-й арбитражный апелляционный суд (Самара) отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, признав решение первой инстанции правильным. С этого момента решение Арбитражного суда Ульяновской области вступило в законную силу.

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ» подтвердили, что «подрядчик обязан завершить все работы, поскольку получил деньги по контракту в полном объеме», «в то же время в связи со вступлением в силу решения суда о недействительности контракта, денежные средства должны быть возвращены в бюджет — таковы требования закона». Старший помощник прокурора области Василий Зима отметил, что, несмотря на завершение работ по контракту, «позиция прокуратуры осталась прежней: деньги следует вернуть», а «если компания считает, что ее права нарушены, она вправе обжаловать эти действия».

«Ни о каком возврате не может быть и речи, мы возвращать ничего не будем, поскольку практически все работы выполнены, и судебная практика Верховного суда показывает, что по таким контрактам в таких ситуациях, когда работы выполнены, деньги не возвращаются»,— заявил в беседе с «Ъ» директор «ЭкоИнвеста» Сергей Власов, отметив, что компания готовит кассационную жалобу.

Почетный адвокат РФ, к.ю.н. Людмила Мороз, признавая парадоксальность ситуации, напротив, отмечает, что «ЭкоИнвест», конечно, может попытаться доказать, что решение о заключении контракта без конкурентных процедур принималось без их участия, и они не виноваты, «но шансы невелики». «В последнее время Верховный суд по подобным ситуациям делает выводы, что если субъект — участник предпринимательской деятельности, он должен сам беспокоиться о законности всех действий, независимо от того, как ведут себя чиновники. И эта линия ведется достаточно жестко», –– пояснила адвокат.

В региональном СУ СКР «Ъ» сообщили, что расследование уголовного дела руководителей «ЭкоИнвеста» Сергея Власова и субподрядчика — «Мегастоун групп» Наиля Вильданова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при рекультивации полигона ТКО (ч.4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), «продолжается, но близится к завершению».

Сергей Титов, Ульяновск