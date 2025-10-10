Дмитриев: Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться с Украины

Супруга президента США Мелания Трамп содействовала возвращению российской девочки с Украины домой. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Во время своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться с семьей»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х.

По словам Мелании Трамп, всего за прошедшие сутки благодаря усилиям России и США с семьями воссоединились восемь детей, которые были разлучены из-за конфликта на Украине. У госпожи Трамп налажен с президентом России Владимиром Путиным канал коммуникации для обсуждения благосостояния этих детей, отметила она.

Первая леди США добавила, что господин Путин ответил на письмо с призывом защитить детей, которое она написала ему в преддверии саммита на Аляске.