Полиция поймала 11-летнего зацепера во время экстремальной поездки в Петербурге

Сотрудники транспортной полиции остановили 11-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался проехать на электричке, зацепившись за поезд. Правоохранители провели с нарушителем беседу об опасности таких способов передвижения.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, ребенок находился на хвостовой части электропоезда, следующего по маршруту «Санкт-Петербург — Приозерск». Он зацепился за электричку на станции Ручьи и успел проехать одну остановку до Новой Охты (Мурино).

В отношении законного представителя 11-летнего петербуржца составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иным законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Татьяна Титаева