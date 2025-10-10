В Таганрогском заливе нашли песчаную креветку из-за потепления воды

Песчаная креветка Crangon crangon расширила ареал обитания в Азовском море. Вид, который прежде встречался только у Керченского пролива и в южных водах, теперь обнаружен в Таганрогском заливе. Об этом сообщили специалисты Южного научного центра РАН.

По информации экспертов, находку сделали в конце мая 2024 года в западной части залива на глубине около 7,5 м. Найденная особь относится к виду, типичному для более соленых и теплых вод, что указывает на изменение экологических условий в регионе.

Ихтиолог ЮНЦ РАН Глеб Гуськов и кандидат биологических наук Игорь Шохин связывают появление песчаной креветки с постепенным осолонением и ростом температуры воды в Азовском море за последние годы. По их мнению, эти процессы формируют подходящие условия для продвижения морских видов на север.

Валентина Любашенко