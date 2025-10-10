Власти Ростовской области ввели запрет на субаренду точек уличной торговли

С 1 октября 2025 года в Ростовской области запрещена субаренда при размещении нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам господина Слюсаря, решение принято для упорядочения нестационарной торговли и повышения ее доступности для местных производителей. Регион также расширил льготы для сельхозтоваропроизводителей и организаций потребительской кооперации.

«Нет задачи убить нестационарную торговлю. Задача упорядочить, обеспечить цивилизованный вид, прозрачность и справедливую плату в бюджет. Мы перевели торги на размещение НТО в электронный вид, унифицируем правила, создаем удобный информационный агрегатор, чтобы честному предпринимателю было проще работать»,— подчеркнул глава региона.

Юрий Слюсарь считает, что предпринимаемые меры направлены также на пресечение нелегального бизнеса.

«Несанкционированная торговля должна уйти в прошлое. Мы не можем мириться с тем, что в наших городах продают с земли все что угодно. Продукты часто без документов и санитарного контроля, хранятся в антисанитарных условиях, что грозит отравлениями. Невозможно вернуть некачественный товар или установить продавца», — отметил он, добавив, что в этом году в области выявлено 384 несанкционированных торговых точки.

Валентина Любашенко