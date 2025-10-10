В собственность Ростова-на-Дону может перейти военный городок на улице Вавилова

Комиссия Думы Ростова-на-Дону рассмотрела передачу из федеральной в муниципальную собственность двух земельных участков общей площадью почти 219 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Территории расположены под многоквартирными домами в районе военного городка №140 на улице Вавилова.

«Передача обусловлена необходимостью корректировки планов застройки территорий и оформления документов на землю под существующие жилые дома. Это позволит эффективно управлять инфраструктурой микрорайона и улучшить качество жизни горожан, проживающих в нем», — говорится в сообщении.

Проект решения вынесен представят на депутатских слушаниях 15 октября.

Константин Соловьев