В собственность Ростова-на-Дону может перейти военный городок на улице Вавилова
Комиссия Думы Ростова-на-Дону рассмотрела передачу из федеральной в муниципальную собственность двух земельных участков общей площадью почти 219 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: «Ъ-Юг»
Территории расположены под многоквартирными домами в районе военного городка №140 на улице Вавилова.
«Передача обусловлена необходимостью корректировки планов застройки территорий и оформления документов на землю под существующие жилые дома. Это позволит эффективно управлять инфраструктурой микрорайона и улучшить качество жизни горожан, проживающих в нем», — говорится в сообщении.
Проект решения вынесен представят на депутатских слушаниях 15 октября.