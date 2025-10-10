Минфин работает с ЦБ и Росимуществом по вопросу оферты миноритариям ЮГК

Минфин находится в контакте с Центробанком и Росимуществом для разрешения ситуации с выставлением оферты миноритариям ЮГК. Это необходимо для «обеспечения стабильности финансового рынка и соблюдения интересов государства», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Оферта миноритариям — предложение о выкупе акций для акционеров, владеющих небольшим количеством обычных или привилегированных бумаг. Она выставляется, когда инвестор приобретает более 30%, 50% или 75% общего количества акций. В июле Росимущество стало мажоритарным акционером ПАО «Южуралзолото ГК».

Банк России предписал Росимуществу выставить оферту миноритарным акционерам ЮГК. Это связано с тем, что истек 35-дневный срок, за который Росимущество как новый владелец пакета акций ЮГК должно было разместить предложение о выкупе.

В Росимуществе заявили, что в законодательстве нет механизма, который позволил бы направить миноритариям оферту. Росимущество владеет 67,2% акций ЮГК.