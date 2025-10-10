Правительство одобрило увеличение налогового вычета для родителей до 1 млн руб.

Правительство России одобрило увеличение суммы налогового вычета по долгосрочным сбережениям для обоих родителей до 1 млн руб. Это следует из пресс-релиза.

Поправки в Налоговый кодекс предложил внести Минфин. Сейчас сумма налогового вычета на каждого родителя составляет 400 тыс. руб. Ее предлагается увеличить до 500 тыс. руб.

Возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 лет, если он учится очно. В случае принятия поправки вступят в силу 1 сентября 2026 года.

В числе других налоговых льгот для семей в России — выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Если семью признают нуждающейся, налог будут пересчитывать по сниженной ставке 6%. Налоговый возврат будет действовать с 2026 года и станет доступен в том числе для усыновителей и опекунов.