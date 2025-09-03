Тамбовский «Ревтруд» готов продать часть недвижимости за 285 млн рублей

На очередные торги выставлена часть активов тамбовского оборонного завода «Ревтруд» — имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальная, 25 (входит в подконтрольный «Ростеху» воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика»).

На активы оборонного завода в Тамбове ищут покупателей

Фото: РТ-Капитал

Как следует из аукционной документации, стоимость объекта недвижимости составляет 565,1 млн руб., при этом цена может упасть вдвое — до 229,8 млн руб. Прием заявок открыт с 29 августа и завершится 1 октября. Торги назначены на 3 октября.

Комплекс, включающий долю 928/1000 в праве собственности, принадлежит заводу «Ревтруд», к которому НИИ «Эфир» был присоединен в 2018 году. На торги выставлены здание площадью 12,4 тыс. кв. м и земельный участок площадью 11,6 тыс. кв. м. Попытки реализовать данный актив предпринимались и ранее. В 2024 году имущественный комплекс выставлялся на торги со стартовой ценой 310 млн руб., однако покупателей найдено не было.

Параллельно «Ревтруд» пытается реализовать непрофильный актив — базу отдыха в селе Тулиновка в Тамбовском районе. Начальная стоимость составляет 73,9 млн руб., цена отсечения — 55,4 млн руб. Прием заявок открыт с 3 сентября и завершится 8 октября. Торги пройдут 10 октября.

«Ревтруд» продает непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось продать объектов на почти 195 млн. В основном покупателей интересовали небольшие участки и здания. Почти все активы приобрели местные предприниматели.

Анна Швечикова