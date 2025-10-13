Сегодня исполняется 77 лет председателю совета директоров ПАО ММК Виктору Рашникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Рашников

Фото: пресс-служба Виктора Рашникова Виктор Рашников

Фото: пресс-служба Виктора Рашникова

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Дорогой Виктор Филиппович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Вы — блестящий профессионал своего дела, задающий чемпионские стандарты производственного и управленческого труда. Невозможно переоценить Ваши выдающиеся заслуги и свершения в деле развития стратегически важной отрасли — российской черной металлургии. Благодаря Вам ММК — это смелость выхода на новые горизонты и реализация грандиозных проектов. Огромного уважения заслуживает Ваша благородная работа по улучшению жизни земляков, по преображению Вашего родного города. И, конечно, особо благодарен Вам за искреннюю любовь к нашему виду спорта. Ваша опека превратила Магнитогорск в ключевой центр развития отечественного хоккея, где выращивают суперзвездных игроков, лидеров нашей сборной, вносящих решающий вклад в победы российской команды на Олимпиадах и чемпионатах мира. Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, новых побед в хоккее и в бизнесе!!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»