В Сочи гала-открытие санатория «Кристалл» запланировано на начало 2026 года

Первый построенный с нуля за последние 25 лет санаторий в Сочи — «Кристалл» — примет первых гостей 15 ноября 2025 года. Основные торжества, приуроченные к его открытию, состоятся в начале 2026 года, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Группы ЛСР».

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Параллельно продолжается реконструкция санатория «Волна» в Хостинском районе, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

Общий объем инвестиций в реализацию двух проектов составляет около 27 млрд руб., из которых 12,1 млрд направлено на строительство «Кристалла», а 14,5 млрд руб. — на восстановление «Волны». Оператором объектов станет «ЛСР. Отели».

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте до конца 2025 года завершится строительство детского сада на улице Ленина в Адлере, который сможет принять 175 детей и будет передан городу после окончания работ. Образовательное учреждение, возводимое компанией «Неометрия», включает спортивные и музыкальные залы, кабинеты логопеда и психолога, а также благоустроенную территорию с учетом тропического климата.

Мария Удовик