Экс-игрок «Крыльев Советов» отстранен от футбола еще на четыре месяца

Бывший нападающий «Оренбурга» и самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский отстранен от футбола еще на четыре месяца за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС)

В июле комитет по этике РФС дисквалифицировал спортсмена на четыре года, из которых три года условно, за ставки на матч с его участием.

Комитет по этике установил, что Писарский участвовал в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе, нарушив ст. 18 Регламента РФС по этике. Санкция вступит в силу после окончания предыдущей дисквалификации, объявленной 3 июля 2025 года.

Прокуратура Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении дела по заявлению бывшего футболиста «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимира Писарского против Российского футбольного союза (РФС) и букмекерской компании «Бетсити».

Андрей Сазонов