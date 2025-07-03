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Футболист «Крыльев Советов» Писарский отстранен от футбола на четыре года

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал нападающего Владимира Писарского на четыре года, три из которых — условно. Решение принято после подозрений в ставках на матч с его участием. Об этом сообщил спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Владимир Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов». Минувший сезон он провел в аренде в Сочи. РФС начал расследование в отношении игрока, подозревая, что он через третье лицо сделал ставку на стыковой матч между «Сочи» и «Нижним Новгородом». В конце первого тайма Писарский получил красную карточку за фол, а поединок закончился победой «Нижнего Новгорода» со счетом 2:1.

Антон Смирнов утверждает, что вина Владимира Писарского не доказана, и требует проверки сотрудников Департамента защиты игры РФС, подозревая возможное давление при расследовании. Писарский подал заявление в правоохранительные органы на сотрудников РФС и руководство букмекерской компании «Бетсити», прося проверить их действия на предмет возможных преступлений.

Андрей Сазонов