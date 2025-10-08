Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении дела по заявлению Владимира Писарского

Прокуратура Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении дела по заявлению бывшего футболиста «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимира Писарского против Российского футбольного союза (РФС) и букмекерской компании «Бетсити». Материалы направлены на дополнительную проверку. Об этом сообщил юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее полиция отказалась возбуждать уголовное дело, но сторона Писарского подала жалобу в прокуратуру. Футболист попросил проверить действия генерального директора «Бетсити» Алексея Коршкова и должностных лиц РФС на возможные преступления. По версии Владимира Писарского, РФС и «Бетсити» могли незаконно обмениваться его персональными данными.

Антон Смирнов добавил, что в ближайшее время в полицию будет подано новое заявление о нарушениях со стороны РФС и букмекерской компании Winline. По его словам, департамент защиты игры РФС и Winline незаконно распространили персональные данные футболиста.

Ранее комитет РФС по этике дисквалифицировал футболиста на четыре года, три из которых условно, после выявленных фактов его причастности к ставкам на матчи.

Евгений Чернов