Ростовская область увеличила урожайность кукурузы на 8% в 2025 году

Ростовская область по состоянию на 8 октября собрала 87,5 тыс. тонн кукурузы с урожайностью 27,7 ц/га, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

По информации ведомства, аграрии региона убрали треть площадей — 31,6 тыс. га. Годом ранее средняя урожайность составляла 25,7 ц/га. По сравнению с итоговыми показателями 2024 года донские хозяйства идут с небольшим превышением в 0,1 ц/га.

«В 2023 году, который был благоприятным по погодным условиям, результаты оказались значительно выше. Кубанские и донские растениеводы собрали тогда около 3 млн тонн. В Краснодарском крае урожайность достигла 60 ц/га, в Ростовской области — 54,5 ц/га»,— отмечают в минсельхозе.

По данным Росстата, на начало сентября 2025 года запасы кукурузы в Южном федеральном округе составили немногим более 140,6 тыс. тонн, что в 1,4 раза ниже уровня предыдущего года. Более двух третей объема пришлось на Краснодарский край — 108,2 тыс. тонн, при этом регион снизил показатель вдвое по сравнению с прошлым годом. В Ростовской области запасы сократились на 32% — до 14,5 тыс. тонн.

Валентина Любашенко