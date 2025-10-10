Полиция и ФСБ задержали поджигателя вышки связи в Туапсе

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции Туапсинского района совместно с коллегами из краевого управления ФСБ задержали 34-летнего жителя Туапсе по подозрению в повреждении имущества телекоммуникационной компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Мужчина облил горючей жидкостью и поджег вышку сотовой связи вблизи села Холодный родник. Подозреваемого задержали по месту жительства. Размер причиненного ущерба устанавливается.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Туапсинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Краснодарского края передала в Южный окружной военный суд дело 48-летнего жителя Туапсе, обвиняемого в подготовке к вступлению в запрещенную террористическую организацию «Легион Свобода России» и переходу на сторону украинских сил. Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по статьям о приготовлении к участию в террористической деятельности и госизмене, за что предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного заключения.

Мария Удовик