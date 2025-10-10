Путин рассказал, почему нарушил привычку не выходить на публику в свой день рождения

Президент России Владимир Путин объяснил, что в этом году, вопреки привычке не показываться на публике в свой день рождения, провел встречу с военнослужащими, потому что они находятся на переднем плане. «На фронте, в прямом и переносном смысле этого слова»,— отметил глава государства.

Журналист спросил президента о непривычном поступке на пресс-конференции по итогам поездки в Таджикистан. «Почему с военными, мне кажется, понятно»,— ответил Владимир Путин. По его словам, судьба России сейчас находится в руках военнослужащих: «ребят на фронте» и их командиров.

Президент также рассказал, что получил в свой день рождения подарок от военнослужащих. Особенно памятными для него стали две иконы с вмятинами от пуль, спасшие русских солдат от попадания.

