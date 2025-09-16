Тарифы за парковку в Петербурге приобретают столичный окрас

В октябре в Санкт-Петербурге начнут действовать новые дифференцированные тарифы на платную парковку. Стоимость будет зависеть от уровня загруженности улицы. Всего будет четыре коэффициента загрузки, следовательно, и четыре тарифа: от 100 до 360 рублей в час. В понедельник комитет по транспорту опубликовал распоряжение о порядке измерения занятости улиц с платными парковочными местами. При этом распоряжения, в которых улицам присвоены коэффициенты загрузки парковок, пока не опубликованы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник, 15 сентября, Смольный опубликовал распоряжение об определении загрузки платных парковок, расположенных в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. От уровня занятости будет зависеть, сколько автомобилисты заплатят за час стоянки транспортного средства в центре города.

Согласно документу, речь идет о четырех коэффициентах: «КЗ 1» — уровень загрузки улицы менее 50%, «КЗ 2» — от 50 до 70% загрузки, «КЗ 3» — от 70 до 85% и «КЗ 4» — от 85% и более. При минимальной нагрузке стоимость парковки составит 100 рублей в час. Сейчас это базовая ставка для легкового автомобиля. На улицах, которым присвоят коэффициент «КЗ 2», стоимость составит 200 рублей в час, «КЗ 3» — 280 рублей в час, «КЗ 4», в зонах максимальной загруженности,— 360 рублей в час, говорил ранее директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Так, например, на Биржевой линии (от площади Академика Сахарова до наб. Макарова) оставить автомобиль обойдется в 360 рублей в час. Столько же в центре на 4-й Советская улице (от Лиговского проспекта до Овсянниковского сада). Минимальная ставка будет действовать, например, на Мариинском проезде (от Кирочной улице до дома № 12 по Кавалергардской улице) и на улице Некрасова (от Литейного до Греческого проспекта). Такие данные следует из распоряжений комтранса, которые в августе были размещены на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Эти документы пока подписанными не были опубликованы.

Измерять уровень загрузки будет комитет по транспорту вместе с Городским центром управления парковками (ГЦУП) и Центром транспортного планирования (ЦТП) Петербурга. Оценивать загруженность локаций будут на основе данных системы «Единое городское парковочное пространство» о фактах размещения автомобилей и о количестве транзакций по оплате мест стоянки, данных визуальных замеров и парконов. ГЦУП будет собирать информацию и ежемесячно передавать ее в ЦТП «для анализа и оценки эффективности развития парковочного пространства» Петербурга. ЦТП, в свою очередь, будет определять уровень загрузки и формировать предложение о перечне зон платной парковки. Итоговое распоряжение с расценками комитет по транспорту отправит в комитет по тарифам, который уже утвердит цены.

В опубликованном распоряжении отмечается, что для новых участков платной парковки уровень загрузки принимается за минимальный, то есть менее 50%. Заполняемость новой локации определят на основе данных, собранных не менее чем за три месяца с момента начала ее использования.

Введение дифференцированных тарифов обсуждают в Смольном уже несколько месяцев. С 29 августа для этого в городе поменяли нумерацию парковочных зон. Принятие новых расценок, как ранее объяснял уже бывший заместитель председателя комтранса Михаил Казаков, вызвано большим количество обращений местных жителей, которые имеют парковочные разрешения, однако не могут оставить автомобиль возле дома.

Новые тарифы должны вступить в силу уже в октябре. В Смольном полагают, что после этого на улицах, которые сейчас максимально загружены, можно будет свободно припарковаться.

Динамический тариф, впрочем, не уникальная идея петербургских властей. С 1 ноября 2024 года аналогичные правила действуют в центре Москвы: при этом при минимальной занятости улицы стоимость парковочного места составляет 0 рублей в час. Максимальный тариф достигает 800 рублей в час. С 20 июня столичные власти расширили список улиц, на которых действует динамический тариф. В некоторых локациях за пределами Бульварного кольца стоимость места начинается от 40 рублей в час.

Платная парковка, введенная в Петербурге в 2015 году, действует на 652 участках улиц в четырех центральных районах. На начало сентября 2025 года насчитывается 124,8 тыс. парковочных разрешений, из которых 85 тыс. выдано жителям города. Доходы петербургского бюджета от оплаты автомобилистами парковки за десять лет составили более 13 млрд рублей, отчитались в комтрансе.

Надежда Ярмула