Путин заявил о подрыве авторитета Нобелевской премии мира

Авторитет Нобелевской премии мира «в значительной степени утрачен», заявил президент России Владимир Путин. Он считает, что комитет не раз присуждал премию тем, «кто для мира ничего не сделал».

«Этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии»,— сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо за работу по продвижению демократических прав в Венесуэле. На премию было выдвинуто 338 кандидатов, включая президента США Дональда Трампа.

В ответ на вопрос «Ъ» о том, достоин ли американский президент премии, господин Путин сказал, что Дональд Трамп прилагает много усилий для разрешения международных конфликтов.