Путин сказал, достоин ли Трамп Нобелевской премии

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова, считает ли он своего американского коллегу Дональда Трампа достойным Нобелевской премии мира. В этом году Дональд Трамп премию не получил.

Российский президент сказал, что это не ему решать, но господин Трамп прилагает много усилий для разрешения международных конфликтов. По его словам, яркий пример — ситуация на Ближнем Востоке. Президент добавил, что Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые для мира ничего не сделали.

Владимир Путин добавил, что авторитет премии «в значительной степени утрачен» из-за политизированности решений комитета. «Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии»,— сказал президент.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо за ее работу по продвижению демократических прав в Венесуэле. Премия составит 11 млн шведских крон (около $1,2 млн).

В 2025 году на премию было выдвинуто 338 кандидатов, включая Дональда Трампа. По данным Reuters, решение не награждать Трампа было принято из-за его действий, которые, по мнению экспертов, «разрушают международный миропорядок».