Еще один самолет свяжет Петербург с Ташкентом

Между столицей Узбекистана и Санкт-Петербургом запускается еще один рейс. Самолеты начнут летать в Северную столицу с 26 октября, сообщили в пресс-службе авиакомпании Centrum Air.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Перевозчик будет выполнять три рейса в неделю — в понедельник, вторник и пятницу. Самолеты в ближайшее время вылетят 27, 28 и 31 октября. Путь в Ташкент займет 5 часов 10 минут, обратно — 5 часов 35 минут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолеты будут летать из Петербурга в столицу Венесуэлы.

Татьяна Титаева