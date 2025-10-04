Петербург свяжут прямым рейсом со столицей Венесуэлы

Авиакомпания Conviasa запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Венесуэлой. Самолеты будут отправляться в столицу государства в Южной Америке Каракас, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Крупнейший перевозчик Боливарианской Республики Венесуэла начнет обслуживать рейсы со 2 ноября. Самолеты авиакомпании также будут летать из Петербурга в Варадеро (Куба). Полеты будут выполняться раз в две недели на лайнере Airbus A340-600. Первый борт приземлится в Пулково 1 ноября.

Татьяна Титаева