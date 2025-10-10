Жителя Константиновского района подозревают в угоне незапертой машины

В Константиновском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне машины. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, 23-летний задержанный, местный житель, распивал алкоголь со своим братом, а затем решил прокатиться. Выбор пал на припаркованную возле дома машину Daewoo Matiz, которая оказалась незапертой, а ключи лежали в бардачке.

Источник «Ъ-Ростов» сообщил, что задержанный потерял управление над автомобилем, врезался в забор и скрылся с места ДТП, однако правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемого.

Константин Соловьев