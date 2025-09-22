Обвиняемому в мошенничестве блогеру Сидоропуло продлили арест

Савеловский районный суд Москвы продлил до 12 марта 2026 года арест блогеру Андрею Сидоропуло. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании средств. Об этом сообщило «РИА Новости».

Как установило следствие, обвиняемый продавал информацию из открытых источников под видом эксклюзивного курса «Арбитраж трафика». За обучение господин Сидоропуло просил от 55 тыс. до 390 тыс. руб. Всего потерпевшими признали более 40 человек, ущерб превысил 8,3 млн руб.

Кроме того, фигурант с сообщниками участвовал в схеме по легализации денег. Для этого он купил автомобиль марки Lamborghini за 22 млн руб.

Андрей Сидоропуло находится под стражей с октября 2024 года. Обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. 16 сентября столичная прокуратура утвердила блогеру обвинение.

Никита Черненко