Прокуратура утвердила обвинение блогеру Сидоропуло

Прокуратура Москвы отвердила обвинительное заключение в отношении блогера Андрея Сидоропуло. Его обвиняют в мошенничестве при продаже онлайн-курсов и легализации денежных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сидоропуло

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети Андрей Сидоропуло

Фото: страница Андрея Сидоропуло в соцсети

Как уточнила пресс-служба столичной прокуратуры, уголовное дело в отношении бизнес-коуча направлено в суд. С 21 октября 2024 года Андрей Сидоропуло находится под арестом.

По версии следствия, обвиняемый продавал информацию из открытых источников под видом эксклюзивного курса «Арбитраж трафика». Стоимость обучения составляла от 55 тыс. до 390 тыс. руб., потерпевшими стали более 40 человек. Общий ущерб превысил 8,3 млн руб.

Прокуратура также сообщила, что Андрей Сидоропуло действовал вместе с сообщниками в составе организованной группы. Для легализации денежных средств он приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini за 22 млн руб. На стадии предварительного расследования прокурор заключил с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.