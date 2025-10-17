Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лоббисты разыгрались

Как объединения представителей видеоигровой индустрии меняли рынок

Для того чтобы преодолеть затяжной кризис, российская видеоигровая индустрия начала создавать отраслевые объединения для синхронизации своих идей и инициатив государства. Сколько игровых ассоциаций работает на российском рынке, что они продвигают в России и на международном уровне и ждет ли этот сегмент консолидация, изучал «Ъ-Review».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Россыпь ассоциаций

Российская видеоигровая индустрия, пережившая бурный рост в 2010-х, затем геополитический шторм и позже — стабилизацию, сейчас начала искать общий язык с государством. Парадокс последних лет заключался в том, что при наличии более 1,5 тыс. студий-разработчиков, часть которых показывала внушительные результаты (выручка My.Games была около $0,5 млрд в год, а компания Playrix в 2021-м отчиталась о сумме $2,7 млрд и была четвертым по величине разработчиком мобильных игр в мире по доходам), до 2022 года индустрия не вела диалог с регуляторами.

С 2022 по 2024 год в условиях нестабильности рынка в России появился целый ряд ассоциаций, направленных на защиту интересов представителей индустрии. Один из собеседников «Ъ-Review» из игровой отрасли вспоминает, что первые попытки создать отраслевое объединение предпринимались еще в 2021 году Максимом Паршиным — тогда замглавы Минцифры. Предполагалось, что главную роль в структуре будет играть Российский фонд развития информационных технологий, однако проект так и не был реализован.

Вторая попытка, по словам собеседника, была предпринята сразу после начала СВО во время онлайн-встречи главы Минцифры Максута Шадаева с представителями ИТ-рынка. «В подготовке встречи участвовали в том числе несколько представителей российской игровой отрасли. Они подняли вопрос о том, что у российского геймдева нет курирующего министерства и понимания, к кому идти за помощью — к Минцифры, Минкультуры или кому-то еще. У чиновников этого понимания тогда также не было»,— вспоминает источник.

Через несколько месяцев после той встречи началось образование целого ряда отраслевых объединений представителей видеоигровой индустрии, в аббревиатурах которых легко запутаться. Сейчас их всего пять.

Первой была основанная три года назад Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ; руководит Василий Овчинников, объединяет около 300 экспертов и предпринимателей российского игрового рынка); в 2023 году возникла Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ; руководит глава VK Play Александр Михеев, учреждена VK, ФКС, Astrum, Innova); последней в 2024 году появилась Ассоциация игровой индустрии (ее возглавляет Владимир Прокуронов, создана на базе АНО «Цифровая экономика»).

Также были образованы и более специализированные объединения. Это Русская ассоциация дистрибьюторов и импортеров видеоигр («РАДИ Видеоигр»; руководитель Яша Хаддажи, в нее входят DNS, DiHouse, «Ачивка») и Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ; руководитель Павел Голубев, входят сети киберспортивных клубов Colizeum, F5, CyberX и другие, а также разработчики ПО для клубов Langame).

Составы участников ассоциаций меняются и дополняются до сих пор. Так, в сентябре игровая платформа «Фогейм» договорилась о стратегическом сотрудничестве с РВИ. «Мы планируем стать надежным партнером в создании комфортной развлекательной и соревновательной среды для любителей всех видов игр. Для этого мы инициируем разработку индустриальной стратегии развития, которая учтет как интересы участников рынка, так и российские национальные приоритеты»,— заявил глава холдинга Hobby World и гендиректор компании «Фогейм» (холдинг в июле этого года стал единственным владельцем платформы) Михаил Акулов, который ранее уже являлся одним из учредителей РВИ.

Российские разработчики видеоигр ищут новые сюжеты

Российские разработчики видеоигр ищут новые сюжеты

Процесс формирования геймдев-лоббизма, начавшийся в условиях кризиса 2022 года, привел к появлению механизмов взаимодействия бизнеса и власти в отрасли, которая еще несколько лет назад была почти незаметна для чиновников, говорят эксперты. «Мы видим, что отрасль принимает помощь государства в финансировании разработки игр. Первоначальная настороженность сменилась заинтересованностью, и сейчас мы наблюдаем большое количество запросов на поддержку как от крупных студий, так и от средних команд»,— говорит заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Андрей Воронков. По его словам, игровая отрасль становится заметной для государства как полноценный медиаканал взаимодействия с аудиторией.

Государственное финансирование игровых проектов через ИРИ стало важным шагом с точки зрения признания индустрии и поддержки социально значимых инициатив, говорит гендиректор РВИ Василий Овчинников. Вместе с тем он отмечает, что подобные меры ощутимого влияния на общий инвестиционный климат не оказывают. «Для устойчивого развития рынка требуется присутствие инвесторов, включая представителей крупного бизнеса и корпораций, готовых вкладывать средства в коммерчески перспективные проекты, ориентированные на глобальный рынок. У нас многое уже есть, в Indie Go (сообщество независимых разработчиков игр.— “Ъ-Review”) сейчас самая большая “воронка” проектов, мы собираем инвесторов, создаем с ними фонды. Повышение налоговой нагрузки, в частности рост ставки НДС, стимулирует перераспределение усилий отрасли в экспортные направления, тогда как внутренний рынок не обеспечивает нужного уровня доходности для обычных студий»,— отмечает господин Овчинников.

О том, что игровая индустрия больше не находится на периферии внимания государства, говорят и в Госдуме.

«Пришло отчетливое понимание важности влияния видеоигровых нарративов, в том числе на внешнем контуре, в целях продвижения культурного кода России»,— утверждает первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Отсюда и стремление установить соответствующее законодательное регулирование, определить для отрасли прозрачные и понятные правила, расширить возможности для инвестиций, а также реализовать запрос общества на контроль видеоигрового контента»,— рассуждает он.

Пятилетку сыграли в три года

С 2022 по 2025 год сформированные и формирующиеся игровые ассоциации начали ускоренно выдвигать собственные инициативы, которые, как предполагалось, должны очертить контур взаимодействия отрасли и властей. Помимо разработки отраслевых стратегий, за которые сразу взялись АПРИОРИ и РВИ, ассоциации предлагали самые разные идеи, часть которых была реализована полностью, другая заглохла на полпути, а третья так и осталась в протоколах совещаний.

В частности, весной 2022 года на закрытом совещании в рамках Российского интернет-форума отрасль обсуждала с властями перспективу разработки российского игрового движка. По итогам встречи уже осенью того же года за проект взялась компания VK. Ожидалось, что движок будет доделан в 2025 году. Стимулировать студии переходить на отечественный движок планировали принудительно: стратегия развития отрасли, подготовленная АПРИОРИ, предполагала, что господдержку смогут получить только те разработчики игр, которые работают с российским игровым движком. Однако в сентябре 2025 года стало известно, что юрлицо—разработчик движка ООО «Н-Джинн» ликвидируют, а сам проект оставляют ИТМО.

Впрочем, часть инициатив ассоциаций, в первую очередь нормативного характера, либо реализована, либо находится на стадии реализации. Так, в 2023 году после поручений президента Владимира Путина по итогам встречи на выставке в центре «Зотов» продукты российских игровых студий стали включать в реестр отечественного программного обеспечения, что дает временные льготы по НДС, которых, вероятно, не будет уже с 2026 года.

А в 2024 году стартовал добровольный эксперимент по маркировке видеоигр на предмет наличия неподобающего контента. К эксперименту тогда присоединились участники АПРИОРИ и Lesta Games. Так, в играх на VK Play и RuStore появились дескрипторы, предупреждающие о том, что сюжет игры содержит «жестокость», «страх», «секс», «сквернословие», «алкоголь и курение», «наркотики» или присутствуют внутриигровые трансакции.

С какими вызовами сталкивается российская видеоигровая отрасль

С какими вызовами сталкивается российская видеоигровая отрасль

Впрочем, маркировок было несколько. В противовес описанной выше «негативной маркировке» РВИ разработала проект «зеленой маркировки» — также добровольной, которая призвана поддерживать отечественные проекты, проекты с образовательным или киберспортивным функционалом. Такая добровольная маркировка также получила одобрение Минэкономразвития РФ. «Нам удается создать систему для присвоения соответствующей маркировки, также есть договоренность о поддержке “зеленой маркировки” магазинами “Бука”, “Фогейм”, “Игромания” и другими. Надеюсь, VK Play и RuStore тоже присоединятся. Все вместе мы это делаем для поддержки российских разработчиков и издателей»,— уточняет господин Овчинников.

Международные рынки

Российская индустрия демонстрирует готовность к открытой работе на внешних рынках, об этом говорит растущее число международных выставок, в которых принимают участие российские компании, в том числе в таких странах, как Япония и Южная Корея, несмотря на санкционные ограничения. В ряде случаев отраслевые объединения налаживают долгосрочные отношения с представителями игровой индустрии из стран, входящих в БРИКС.

Так, в августе этого года в Шанхае в рамках выставки ChinaJoy АПРИОРИ подписала меморандумы о взаимопонимании с китайскими игровыми компаниями HURA Technology и Doujing Technology. «Мы создаем платформу для профессионального диалога, где российские и китайские компании смогут находить общий язык, тестировать гипотезы по выходу на новые рынки и выстраивать эффективные партнерские механизмы. Китай является для нас стратегическим партнером, и подобные инициативы позволяют перейти от намерений к конкретным проектам»,— сказал глава АПРИОРИ Александр Михеев.

Российским разработчикам не обойтись без помощи государства при выходе на рынки дружественных стран, уверен господин Горелкин. «Соответствующее поручение президента есть, и работа в этом направлении ведется. На мой взгляд, меры господдержки должны в обязательном порядке включать компенсацию определенного объема маркетинговых расходов, рекламных бюджетов, которые наши студии и издатели закладывают на продвижение своих продуктов»,— резюмирует он. По словам собеседника «Ъ-Review», работа уже ведется госорганами, ответственными за экспорт, и отраслевыми ассоциациями.

Текущая ситуация создает основу для дальнейшего укрепления позиций российской игровой индустрии. За три года удалось сформировать рабочие механизмы взаимодействия с государством, которых раньше не существовало. Отраслевые ассоциации смогли консолидировать интересы десятков крупных и средних компаний, выработать согласованные предложения по регулированию рынка и запустить первые отраслевые «дорожные карты» поддержки геймдева, которые сами и выполняют.

На ближайшие годы ключевым вызовом станет оптимизация структуры — логично ожидать укрупнения лоббистских групп, формирования единой площадки для работы с ведомствами, а также дальнейшего упрощения процедур получения поддержки и интеграции новых компаний в отраслевые объединения.

Помимо этого, представители индустрии подчеркивают, что ряд механизмов поддержки отрасли должен быть доработан или скорректирован, а новые инициативы обсуждаются с ассоциациями.

«Сейчас мы сталкиваемся с тем, что льготы отменяют. Это означает, что расходы российских разработчиков вырастут примерно на 15%, а вместе с налогом на прибыль для компаний вне ИТ-парков и НДС налоговая нагрузка может съесть всю выручку. Очевидно, что компания без дохода просто не выживет»,— подчеркивает независимый продюсер и гейм-дизайнер Вячеслав Макаров. В итоге, по мнению господина Макарова, для сохранения и развития отечественного геймдева крайне важны государственная поддержка, налоговые льготы и создание условий, способствующих возвращению специалистов и повышению конкурентоспособности на мировом рынке.

Александр Мамедов

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все