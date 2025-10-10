В Чапаевске возбудили уголовное дело об истязании детей в отношении матери несовершеннолетних

В отношении матери, которая систематически била своих малолетних детей, возбуждено уголовное дело по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, являющихся заведомо несовершеннолетними). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мать детей задержали после допроса в качестве подозреваемой. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в интернете была выявлена видеозапись, на которой 20-летняя жительница города наносила удары ремнем своим детям. Троих малолетних детей изъяли из семьи. Также возбуждено уголовное дело о халатности органов профилактики (ст. 293 УК РФ).

Руфия Кутляева