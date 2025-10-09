В Чапаевске проверят информацию о применении насилия в отношении малолетних

Прокуратура Чапаевска организовала проверку по факту опубликованного в соцсетях видео, на котором 20-летняя жительница города наносила своим детям удары ремнем. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, органы опеки и попечительства изъяли несовершеннолетних из семьи и направили в городскую больницу. В последующем будет решен вопрос о их помещении в специализированное социальное учреждение.

В СУ СКР по Самарской области отмечают, из семьи изъяли троих детей. В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.

По результатам проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов профилактики и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме этого, прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более несовершеннолетних лиц).

Руфия Кутляева