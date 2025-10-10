В Чапаевске возбудили дело о халатности органов профилактики по факту насилия над малолетними

Органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении органов профилактики. Такое решение принято по результатам прокурорской проверки по факту размещенных в интернете публикаций о применении родителями насилия в отношении малолетних детей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что результаты проверки указали на ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами из числа сотрудников центра социального обслуживания населения. «Их недобросовестное отношение к службе повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей», — считают в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что прокуратура Чапаевска организовала проверку по факту опубликованного в интернете видео. На нем жительница города наносила своим детям удары ремнем. Детей изъяли из семьи и направили в больницу.

Руфия Кутляева