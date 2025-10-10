Ушаков: Россия пошла на уступки на переговорах в Анкоридже

Во время переговоров на Аляске президент России Владимир Путин говорил о готовности пойти на уступки в вопросе украинского урегулирования, сказал помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе со специальным корреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы там (в Анкоридже. — Ъ) пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это,— сказал господин Ушаков. — Уступка, или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев».

На пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан Владимир Путин, отвечая на вопрос Андрея Колесникова, сообщил, что в Анкоридже обсуждались «непростые вопросы». И они с Дональдом Трампом договорились, что каждый обсудит их со своими союзниками, чтобы конфликт на Украине можно было завершить мирным путем, сказал Владимир Путин.

Подробнее — в материале специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.