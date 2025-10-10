«Курганскую ТЭЦ» и часть «УСТЭК-Челябинск» обратили в доход государства

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций ГК «Корпорация СТС», принадлежащих уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, в доход государства, сообщает „Ъ-Урал“. Среди национализированных организаций — ООО «Курганская ТЭЦ» и часть АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания-Челябинск» (УСТЭК).

Иск надзорное ведомство подало в середине сентября. Генпрокуратура РФ посчитала, что «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжения, а также сферу услуг по обращению с ТКО в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. По мнению истца, производственный комплекс корпорации был сформирован за счет государственного имущества унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», которым бизнесмены завладели незаконно.

Всего в список ответчиков вошли 34 физических и юридических лица. Ведомство требовало изъять в пользу государства активы 24 компаний, среди которых ООО «Интертехэлектро-Новая генерация», владеющее «Курганской ТЭЦ», и «УСТЭК-Челябинск», совладельцем которой является «Корпорация СТС». Также возбудили уголовное дела.

АО «УСТЭК-Челябинск» — единая теплоснабжающая организация на большей территории Челябинска, в зоне 01. Компанию создали в 2018 году как совместное предприятие ПАО «Форвард энерго» (до июля 2023 года — ПАО «Фортум») и ООО «Корпорация СТС».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, после иска Генпрокуратуры РФ «УСТЭК-Челябинск» работал в штатном режиме, подготовка к отопительному сезону продолжалась.

Виталина Ярховска