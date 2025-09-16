«УСТЭК-Челябинск» работает без изменений после иска Генпрокуратуры к владельцам

АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания-Челябинск» (УСТЭК) работает в штатном режиме, несмотря на иск Генеральной прокуратуры РФ о национализации активов совладельцев предприятия. Подготовка к отопительному сезону продолжается без изменений, сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

«Все плановые работы будут закончены в запланированные сроки. Расчетные счета, каналы обслуживания остаются прежними. Просим всех потребителей тепловой энергии продолжать в полном объеме и в установленные сроки исполнять свои обязательства по оплате потребленных услуг»,— говорится в сообщении.

АО «УСТЭК-Челябинск» является единой теплоснабжающей организацией на большей территории Челябинска — зоне 01. Предприятие было создано в 2018 году как совместное предприятие ПАО «Форвард энерго» (до июля 2023 года — ПАО «Фортум») и ООО «Корпорация СТС».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15 сентября Генпрокуратура РФ направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства ООО «Корпорации СТС» и ряда других компаний, принадлежащих бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову.

По данным «Интерфакса», Генпрокуратура РФ считает, что «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжения, а также сферу услуг по обращению с ТКО в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. По мнению истца, производственный комплекс корпорации был сформирован за счет государственного имуществ унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», которым ответчики завладели незаконно.