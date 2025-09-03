Пытавшегося попасть в Россию человека задержали пограничники Финляндии

Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала в Иматре неизвестного, подозреваемого в незаконном пересечении границы с Россией, сообщает пресс-служба ведомства 3 сентября. Как долго пробыл человек на территории Ленобласти не сообщается.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам пограничного комиссара Юго-Восточной Финляндия, он связался с пограничниками Выборгского района 47-го региона. Других подробностей инцидента не приводится. Уточним, от Иматры до границы с Россией около 3 км.

Ранее «Ъ» сообщал, что власти Финляндии активно рассматривают возможность восстановления болот на своих восточных границах, чтобы остановить российскую армию в случае конфликта.

Андрей Маркелов