В Таганроге следователи проверят сообщения о незаконной свалке на шоссе
В Таганроге следователи организуют проверку после информации СМИ о незаконной свалке на Мариупольском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Согласно сообщениям, вблизи жилого дома складируются бытовые отходы и автомобильные шины, которые регулярно становятся очагами пожаров и выбросов токсичных веществ. Свалка, таким образом, оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку и здоровье местных жителей. При этом, как отмечается, многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.
О результатах проверки доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.