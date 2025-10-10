Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге следователи проверят сообщения о незаконной свалке на шоссе

В Таганроге следователи организуют проверку после информации СМИ о незаконной свалке на Мариупольском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно сообщениям, вблизи жилого дома складируются бытовые отходы и автомобильные шины, которые регулярно становятся очагами пожаров и выбросов токсичных веществ. Свалка, таким образом, оказывает негативное воздействие на экологическую обстановку и здоровье местных жителей. При этом, как отмечается, многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

О результатах проверки доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Константин Соловьев

