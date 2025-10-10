В центре Ростова-на-Дону отключились светофоры из-за аварии на электросетях

В центре Ростова-на-Дону не работают светофоры из-за аварийного отключения электроэнергии. Специалисты уже устраняют причины отключения нарушений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мере восстановления подачи электроэнергии бригады центра интеллектуальной транспортной системы проверяют работоспособность всех светофорных объектов. Отмечается, что на наиболее оживленных участках движение регулируют сотрудники ГИБДД.

«Просим всех участников дорожного движения проявить терпение, строго соблюдать правила дорожного движения, при передвижении ориентироваться на дорожные знаки», — отмечается в сообщении главы.

Константин Соловьев