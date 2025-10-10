Петербуржец лишился иномарки из-за долга по алиментам на 7 млн рублей

У жителя Санкт-Петербурга изъяли автомобиль Mercedes-Benz G-класса из-за накопившегося долга перед двухлетней дочерью. Его сумма превысила 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.

Исполнительное производство о взыскании алиментов возбудили в отношении 37-летнего местного жителя, гендиректора двух организаций. Петербуржец погасил долг в размере 400 тыс. рублей.

Выяснилось, что должник — индивидуальный предприниматель. Судебный пристав произвела расчет задолженности исходя из данных налоговых деклараций, сумма долга составила более 7,4 миллионов рублей. В связи с этим в отношении земельных участков в Москве, Керчи и Красноярском крае наложили запреты регистрационных действий.

Петербуржец скрывался от приставов, его внедорожник объявили в исполнительный розыск. Предприниматель оставил иномарку на подземной парковке, снял номерные знаки и удалил VIN-код. Приставы арестовали Mercedes. В случае если он не покроет задолженность, автомобиль будет реализован в счет погашения долга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 300 должников по алиментам отработали в ЖКХ Петербурга в качестве наказания.

Татьяна Титаева