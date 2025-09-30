Свыше 300 должников по алиментам отработали в ЖКХ Петербурга в качестве наказания

В коммунальных службах в качестве наказания с начала года отработали 318 должников по алиментам. Тех, кто уклонился от обязательных работ, подвергли административному аресту, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Санкт-Петербургу.

С начала года судебные приставы составили 1491 административный протокол за игнорирование обязательств по выплате средств на содержание детей. Подметать улицы вышли 318 петербуржцев. Административный арест дали 16 должникам.

Одного из них обязали отработать 40 часов в коммунальной службе. Однако петербуржец лишь раз появился на рабочем месте, и то на несколько минут. Из-за нежелания исполнить обязательство ему дали 15 суток ареста.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что прокуратура помогла петербурженке взыскать 1,4 млн рублей долга по алиментам.

Татьяна Титаева