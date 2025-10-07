МАГАТЭ в курсе атаки беспилотника на Нововоронежскую АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили информацию об атаке украинского БПЛА на Нововоронежскую АЭС. При этом безопасность станции не была скомпрометирована. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщил ТАСС.

«МАГАТЭ проинформировано Россией об ударе дрона по охладительной башне Нововоронежской АЭС, который произошел прошлой ночью. Негативное влияние на ядерную безопасность отсутствует, уровень радиации на площадке не менялся», — сообщается в заявлении.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя происшествие, подчеркнул, что «АЭС никогда не должны подвергаться атакам».

Юрий Голубь