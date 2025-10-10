Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях с 12, 13 и 14 октября

В Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ) рассказали о дорожных ограничениях в четырех районах города, которые начнут действовать с 12, 13 и 14 октября.

В Василеостровском районе с1 3 октября по 13 ноября в связи с прокладкой инженерных сетей будет перекрыто движение по Опочининой улице в створе Большого проспекта В.О., а также по боковому проезду Большого проспекта В.О. от Наличной до Опочининой улицы.

В Невском районе из-за ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей на один день 12 октября перекроют проезд по переулку Слепушкина в створе Шлиссельбургского проспекта.

В том же районе на один день 13 октября закрывается движение по Прибрежной улице у дома 35, лит. А по Шлиссельбургскому проспекту.

С 14 по 15 октября также закроют проезд по Прибрежной улице, теперь у дома 24 к.1, лит. А по Шлиссельбургскому проспекту.

В Колпинском районе в связи с ремонтом дороги с 12 по 15 октября нельзя будет проехать по Зареченскому мосту через реку Большая Ижорка в поселке Понтонный.

В Курортном районе в связи с ремонтом дорожного покрытия в Зеленогорске с 8:00 12 октября по 8:00 13 октября закрывается движение транспорта по улице Мира в городе Зеленогорск от Выборгского переулка до Торфяной улицы.

Помимо этого, с 8:00 13 октября по 8:00 14 октября перекроют улицу Красных Курсантов от Зеленогорского шоссе до проспекта Красных Командиров.

Далее с 8:00 14 октября по 8:00 15 октября движение по улице Красных Курсантов закроют от дома 17 литера А до Выборгской улицы.

Артемий Чулков