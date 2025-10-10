Травмированных в горах Абхазии туристов из Ставрополья перевезут в Сочи

Четверо жителей Ставропольского края, травмированных в результате аварии в горах Абхазии, перевезут из республиканской больницы в медицинское учреждение Сочи, а затем доставят домой. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, пострадавшие продолжают находиться в республиканской больнице Абхазии, где получили всю необходимую врачебную помощь.

«В ближайшее время при участии медиков Абхазии и Краснодарского края их будут переводить в медучреждение города Сочи. Как только состояние пациентов позволит, мы перевезем их в Ставропольский край. Планируем задействовать для этого санитарную авиацию»,— уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горной местности Абхазии. В результате происшествия погиб один человек, семь получили травмы.

«Ъ-Сочи» писал, что авария случилась 9 октября около 13:00 в Ткуарчалском районе недалеко от села Акармара. Экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставропольского края упал в 50-метровую пропасть в горах Абхазии. Одна женщина погибла, а семь человек получили травмы.

Мария Удовик