На шумозащитные экраны в Сочи нанесли силуэты ястребов для защиты птиц поменьше

Госкомпания «Автодор» разместила на шумозащитных экранах Ивановской эстакады у восточного портала Обхода Адлера наклейки с силуэтами хищных птиц, чтобы предотвратить гибель мелких пернатых от столкновений со стеклом. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Метод помогает отпугивать небольших пернатых, которые не замечают прозрачные преграды и рискуют разбиться о них. Увидев издалека силуэт ястреба или совы, они меняют направление полета, избегая встречи с препятствием и не создавая проблем автомобилистам.

Технологию уже применяли на других дорогах Сочи. В будущем ее планируют использовать на остальных участках Обхода Адлера, включая разворотную петлю в районе примыкания к реке Мзымта. Этот участок находится на миграционных путях и местах охоты мелких насекомоядных птиц.

Расширенный до двух полос путепровод в составе трассы А-149 Адлер — Красная Поляна ввели в эксплуатацию в июле 2025 года. Эстакада протяженностью 500 м оснащена шумозащитными экранами с двух сторон.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте продолжается строительство разворотной петли с восточной стороны Обхода Адлера в селе Высоком — одного из ключевых элементов транспортной развязки. Завершить заливку бетона для всех пролетных строений разворотной петли планируется до конца текущего года.

Мария Удовик