Разворотную петлю на Обходе Адлера укрепят 43 км стальных канатов

В Сочи продолжается строительство разворотной петли с восточной стороны Обхода Адлера в селе Высоком — одного из ключевых элементов транспортной развязки. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта в своем Telegram-канале, завершена заливка бетона в опалубку второго пролета конструкции.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Монолитные работы на надземных элементах объекта начались в сентябре. Сейчас разворотная петля уже приобрела характерный изгиб и заметно возвышается над трассой А-149. Ее можно увидеть как со стороны Красной Поляны, так и со стороны Адлера.

Для второго пролета было использовано 183 кубометра высокопрочного бетона массой более 444 тонн. Всего на сооружение всех пролетных строений потребуется около 1,9 тыс. кубометров материала. После заливки внутрь пролетов помещаются стальные армированные пряди, которые соединяются между собой после застывания бетона. Их общая длина составит 43,5 км. Эти элементы обеспечат устойчивость конструкции и снизят динамические нагрузки на эстакаду.

Разворотная петля, длина которой составит 362 м, а ширина — почти 8 м, будет поддерживаться двенадцатью опорами. Однополосная эстакада в восточной части новой развязки пройдет над автомобильной дорогой А-149 и руслом реки Мзымты.

По данным строителей, работы выполняются по графику. Завершить заливку бетона для всех пролетных строений разворотной петли планируется до конца текущего года.

Мария Удовик