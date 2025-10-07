Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 14% за неделю

В Свердловской области за последнюю неделю зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 14%, передает областной Роспотребнадзор. Всего зарегистрировано 31,9 тыс. случаев, из которых 15,1 тыс. пришлись на Екатеринбург. Уровень заболеваемости остается в пределах средних значений.

Среди заболевших более половины, 53,1%, составляют дети. Лабораторный мониторинг показал, что основным возбудителем является риновирус, но также выявлены вирусы парагриппа, COVID-19, аденовирусы и респираторно-синцитиальные вирусы.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. Уже сделано 953 тыс. прививок — охват составил 23% населения.

В первой половине сентября в Свердловской области зафиксировали 34,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из которых 15 тыс.— в Екатеринбурге. Несмотря на традиционный рост заболеваемости в начале учебного года, это было ниже средних значений за последние годы на 12,4%.

Ирина Пичурина