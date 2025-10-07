Свердловская область получила порядка 198 тысяч доз вакцин от гриппа
В больницы Свердловской области поступила новая партия из 198 тысяч доз вакцины от гриппа «Совигрипп», сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
По словам губернатора, Свердловская область получила около 1,3 миллиона доз вакцины за счет средств федерального и регионального бюджетов. «Это самый большой показатель обеспечения профилактическими противогриппозными медицинскими препаратами за последние годы»,— написал Денис Паслер.
Для удобства жителей прививочные пункты откроются в торговых центрах. С 10 октября жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и Асбеста смогут бесплатно привиться в крупных торговых центрах. Подробная информация о работающих пунктах будет доступна на сайте регионального Минздрава.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ на 14%.