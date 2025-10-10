В Сочи за ночь выпало 43% месячной нормы осадков

В Сочи и Сириусе сохраняется красный уровень погодной опасности до 11 октября. За минувшую ночь выпало 43% месячной нормы осадков октября, сообщает АТОР в своем Telegram-канале. В горах выше 2 тыс. м выпал снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский Фото: глава города Сочи Алексей Копайгородский

Больше всего дождей прошло в Адлерском районе и федеральной территории Сириус. Зафиксированы единичные случаи локальных подтоплений. Повалены шесть деревьев, которые аварийные бригады незамедлительно распилили и вывезли.

Гидрометцентр России объявил о красном уровне опасности, что означает очень опасные условия. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и местами град.

На выходные синоптики предупреждают о ливнях со шквалистым ветром, возможен шторм и формирование смерчей над морем. До конца суток 12 октября сохраняется опасность усиления ветра до 25–30 м/с, резких подъемов уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок. Синоптики предупреждают, что это может привести к селевым потокам.

Администрация курорта приостановила работу пляжей. Ожидается шторм с волнами высотой до трех метров. В течение дня может выпасть от 40 до 80 мм дождя.

Власти призывают соблюдать меры предосторожности и рекомендуют использовать железную дорогу для поездок в аэропорт. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

«Ъ-Сочи» писал, что часть Адлера, Азов, южные районы Ростова-на-Дону и другие прибрежные города России могут оказаться под угрозой затопления из-за повышения уровня Мирового океана, что связано с таянием ледников и термическим расширением воды. По расчетам, к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 м, а к 2300 году — до 5,6 м, что создаст серьезные угрозы для российских городов.

Мария Удовик