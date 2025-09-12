Более миллиарда рублей уйдет на ремонт Ладожского моста

На восстановление транспортно-эксплуатационного состояния искусственных дорожных сооружений Ладожского моста потратят 1,2 млрд рублей. Соответствующую закупку опубликовали 12 сентября.

Упрдор «Северо-Запад» в качестве заказчика ожидает от исполнителя устранение дефектов на ранней стадии износа элементов для предупреждения снижения безопасности и бесперебойность движения транспортных средств. Подрядчик должен приступить к ремонтным работам в конце ноября текущего года и завершить их в середине сентября 2027-го.

Заявки на участие в тендере принимаются до 29 сентября. Итоги конкурса подведут 2 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти реконструировали очередной участок трассы А-181 «Скандинавия».

Татьяна Титаева