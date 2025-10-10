В Уфе врачи стабилизировали состояние выброшенной из окна трехлетней девочки
Врачи смогли стабилизировать состояние трехлетней девочки из Уфы, которую, по предварительным данным, отец выбросил из окна четвертого этажа. Об этом написал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в Telegram-канале.
«На данный момент девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. По маленькой пациентке было проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами. Планируется еще как минимум две ТМК…»,— сообщил господин Рахматуллин. Он отметил, что мать и брат пострадавшей девочки получат психологическую и психотерапевтическую поддержку.
Вчера пострадавшую девочку прооперировали хирурги, после этого она находилась в реанимации.
По предварительным данным, утром 9 октября в Уфе отец выбросил трехлетнюю дочь из окна квартиры на четвертом этаже. В это время мать девочки и ее брат находились в санатории в другом городе, сообщили в СУ СКР по Башкирии. В отношении 34-летнего уфимца возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. В полиции сообщили, что после покушения на жизнь ребенка мужчина находился в неадекватном состоянии.