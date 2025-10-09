Трехлетняя уфимка, выпавшая из окна, находится в реанимации после операции

Бригада нейрохирургов провела двухчасовую операцию трехлетней девочке, которую предположительно выбросил в окно с четвертого этажа ее отец, сообщил исполняющий обязанности заведующего детским нейрохирургическим отделением городской больницы №17 Уфы Константин Нигматуллин. После операции ребенок находится в реанимации. Состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое, отметил он.

Уфимец, подозреваемый в покушении на убийство трехлетней дочери, после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставлен в следственный отдел, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Башкирии.

Ранее в полиции рассказали ТАСС, что после покушения на жизнь ребенка отец был в неадекватном состоянии, лежал на полу и не мог говорить.

По предварительным данным, подозреваемый 15 лет назад во время драки получил травму и обращался в психиатрическую больницу, но с тех пор в психиатрические учреждения не обращался и на учете не состоял, отмечает ТАСС со ссылкой на источник. Семья считается благополучной, отец работает электриком, мать — преподавателем английского языка, в семье есть еще один ребенок, семилетний мальчик-первоклассник. Мать и сын в момент ЧП находились в Калининграде в санатории. По данным полиции, семья не состояла на учете, соседи характеризуют ее как благополучную. Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина взяла на контроль ситуацию.

Майя Иванова