У бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова забрали «Корпорацию СТС»

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. У ответчиков изъяли акции ГК «Корпорация СТС», куда входит АО «Облкоммунэнерго», ООО «Курганская ТЭЦ» и другие активы. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал».

По данным Генпрокуратуры, «Корпорация СТС» в 2015 году незаконного приватизировала «Облкоммунэнерго». Ранее АО принадлежало Свердловской области.

Всего в состав ГК входит 38 компаний, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики в Уральском федеральном округе. Их ежегодная выручка превышает 120 млрд руб., а валовая прибыль — 17 млрд руб.

В иске фигурировали более 150 ответчиков и аффилированных лиц, включая бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. 30 сентября его арестовали по делу о мошенничестве. Следствие считает, что чиновник «шефствовал» над «Облкоммунэнерго» и выдавал субсидии ее дочерней компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вице-губернатор вошел в семейное дело».

Никита Черненко